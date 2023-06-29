Массовых отключений электричества из-за непогоды в Подмосковье не зафиксировали
Фото: [Минэнерго МО]
Массовых отключений электроэнергии в связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе не зафиксировали, сообщили в областном Минэнерго. Ранее на регион обрушился ливень.
В министерстве рассказали, что в некоторых населенных пунктах Раменского, Одинцово, Рузы и Красногорска были выявлены кратковременные технологические нарушения. Их оперативно устранили.
В ближайшее время ликвидируют незначительные нарушения в Красногорске и Раменском. Благодаря проведению работ электричество появится примерно у шестисот жителей указанных округов.
В ведомстве добавили, что остальные отключения электричества в муниципалитетах Подмосковья были связаны с плановыми работами по повышению надежности электроснабжения.