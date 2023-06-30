На сайте Фонда капремонта Подмосковья для удобства жителей создали личный кабинет

На сайте Фонда капремонта Подмосковья для удобства жителей был создан личный кабинет. Как пояснили в Министерстве ЖКХ региона, теперь пользователи могут держать на контроле весь процесс оплаты услуг.

Как отметил глава министерства Антон Велиховский, у жителей появилась возможность проконтролировать оплаты, которые были совершены как напрямую, так и через платежного агента. Кроме того, в кабинете доступны результаты перерасчета.

В министерстве подчеркнули, что новые функции доступны только тем пользователям, которые проживают в многоквартирных домах, выбравших способ накопления «общий котел».