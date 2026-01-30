«На снежном фронте без перемен»: коммунальщики Подмосковья отражают атаки стихии

Противодействие разгулявшейся стихии ведется в круглосуточном режиме на всей территории региона. Сводки, поступающие сегодня из различных точек — от северного Лотошино до южного Подольска, — формируют общую картину напряженной работы: колонны спецтехники, работающие в две смены, и сотни работников, прилагающих максимум усилий для обеспечения безопасности и бесперебойной работы транспортной инфраструктуры.

От тротуаров до магистралей: на что брошены силы дорожников Лотошино

В муниципальном округе Лотошино введен круглосуточный график работ по ликвидации последствий непрекращающихся снегопадов. На борьбу со стихией мобилизованы силы всех коммунальных и дорожных служб территории.

Ночью приоритетным направлением работы является расчистка автомобильных магистралей, чтобы к утру движение было бесперебойным. За бесперебойный проезд по 296 километрам региональных трасс, пролегающих через округ, отвечают специалисты Шаховского дорожно-строительного комбината (Шаховской ДСК). Вот уже четвертые сутки их техника и персонал работают в режиме нон-стоп, встречая новый снегопад в полной боеготовности.

От остановки до школы: волонтеры Клина расчистили ключевые объекты микрорайона от снега

Первым пунктом в списке добровольцев значилась остановка «Ледовый дворец». Здесь была проведена полноценная уборка: не только сама площадка, но и карманы для посадки, что позволило пассажирам ожидать транспорт и заходить в автобусы без риска поскользнуться. Вдохновившись первым результатом, команда расширила фронт работ.

Были приведены в порядок все пешеходные зоны вокруг жилых домов №94 и №96 — от крыльца до крыльца. Но главный фокус сместился на создание безопасного маршрута для самых юных жителей. Силами энтузиастов были восстановлены связи между домом, школой и детским садом им. Калинина: тщательно расчищены тротуары, а главное — освобожден из-под снежной толщи нерегулируемый пешеходный переход.

Коммунальщики Калининца освобождают от снега целые кварталы и объекты

Ежедневная снежная битва в Калининце ведется на всех фронтах. Для поддержания чистоты и порядка в поселке коммунальные службы задействуют целый арсенал техники и значительные человеческие ресурсы. Основную ударную силу составляют два мощных трактора, мини-погрузчик и слаженная бригада из 25 работников, которые каждый день освобождают от снежных заносов основные улицы и придомовые территории.

Главный принцип работы — гибкость и оперативность. Коммунальщики постоянно мониторят обстановку и в случае необходимости мгновенно усиливают технический потенциал на конкретных участках. Наглядный пример — вчерашний вечер.

Для срочной расчистки обширной парковочной зоны у дома №241 были экстренно привлечены дополнительные единицы техники: еще один трактор и маневренный компактный погрузчик. Работу спецтехники на месте обеспечили четверо дворников, которые вручную убрали сложные участки и завершили облагораживание территории.

Коммунальный десант в Королеве: за трое суток очищены все остановки и автобусные «карманы»

В подмосковном Королеве третий день подряд идет полномасштабная работа по ликвидации последствий снегопада. На расчистку городских магистралей и важнейших объектов выведен мощный коммунальный комплекс: в операция задействованы порядка трехсот сотрудников и почти сотня машин — снегопогрузчики, плуги и самосвалы.

Приоритетом для городских служб остается бесперебойность и безопасность работы общественного транспорта. Для этого в ночную смену, которая стартовала в 23:00 29 января, на улицы вышли бригады МП «Автобытдор». У них есть четкое задание: за девять часов, до начала утреннего потока пассажиров, привести в порядок зоны посадки и высадки. Речь идет о полной очистке от снега и наледи не только самих остановочных павильонов, но и специальных автобусных «карманов», что позволяет водителям без помех заезжать к остановкам.

Тротуары, спуски и проезд Лесной: на что сделали упор коммунальщики Пушкино

Сегодня ночью в фокусе коммунальщиков оказался проезд Лесной, от жителей которого в последнее время поступало больше всего жалоб.

Основные усилия в этот период сконцентрированы на создании безопасных условий для пешеходов. Коммунальные бригады тщательно очистили тротуары, подходы к подъездам жилых домов и остановкам общественного транспорта.

Как отметил заместитель директора «Пушгорхоза» Виктор Гусаров, первоочередное внимание уделяется участкам с крутым уклоном, пешеходным лестницам, а также местам с оживленным движением автотранспорта, где неубранный снег и наледь создают прямую угрозу безопасности.

От школы до станции: коммунальщики Домодедово расчистили ключевые маршруты

В Домодедово продолжается плановая работа по ликвидации последствий снегопадов в круглосуточном режиме. С наступлением вечера к делу приступила специализированная техника и персонал подрядной организации «Благосервис», которые работают в «тихом» ночном графике — с 21:00 до 6:00.

Основной зоной ответственности ночной смены стала улица Коломийца — важная транспортная артерия для жителей микрорайона. Коммунальные службы полностью очистили от снежных наносов и наледи не только саму проезжую часть, но и прилегающие тротуары. Эта работа обеспечила безопасную инфраструктуру для тысяч горожан, поскольку магистраль ведет к двум социально значимым объектам: зданию Домодедовского лицея №3 и железнодорожной станции. Таким образом, к утру были подготовлены безопасные пути следования как для школьников и педагогов, так и для пассажиров, отправляющихся на электропоездах.

Коммунальщики Жуковского расчистили от снега подъезды к пожарной части и ключевые магистрали

В Жуковском всю ночь шла масштабная уборка снега. Для оперативной ликвидации последствий снегопада были мобилизованы не только силы муниципального департамента «Городское хозяйство», но и техника крупных предприятий города, а также управляющих компаний.

Особое внимание уделялось расчистке подъездных путей к социально значимым объектам. Так, ночью у пожарной части № 44 работала целая бригада с тремя самосвалами и погрузчиком, оперативно вывозившая снежные завалы для обеспечения беспрепятственного проезда техники.

Параллельно три комбинированные дорожные машины (КДМ) очищали основные городские улицы, совмещая уборку снега с обработкой покрытия противогололедными материалами. Как отметили в подрядной организации, за одну ночь таким составом удается вывезти на полигон до 500 тонн снега.

За ночь — 500 кубов снега: коммунальщики Люберец расчистили улицу Кирова и городские магистрали

Сегодня ночью коммунальщики работали на улице Кирова. Для ее очистки была мобилизована тяжелая техника: колонна из пяти самосвалов и лаповый погрузчик, которые за одну смену успевают вывезти более 500 кубометров уплотненного снега — это объем нескольких десятков груженых фур.

Следом за «тяжелой артиллерией» на обработанные участки вышли семь комбинированных дорожных машин (КДМ). Они подмели обочины и проезжую часть, удалили остатки снежной каши и нанесли противогололедные материалы. Этот этап обеспечивает длительную безопасность, предотвращая образование утренней наледи на расчищенных улицах, тротуарах и подъездах к социальным объектам.

Подольские коммунальщики очистили от снега площадь Славы и станцию МЦД

В Подольске для ликвидации последствий снегопада на уборку вышли ночные бригады коммунальных служб. Основными задачами стали расчистка площади Славы от образовавшихся сугробов и наведение порядка в зоне железнодорожной станции.

Работы стартовали в 21:00. Сначала специалисты сосредоточили усилия на центральной городской площади, оперативно убрав с нее снежные завалы. После этого техника и персонал были перенаправлены на транспортный узел. Там к моменту их прибытия уже функционировал трактор, занимавшийся очисткой пространства около платформ Московских центральных диаметров. Объединившись, бригады приступили к организованному вывозу снежных масс.

Коммунальщики будут работать до 5:00 утра, чтобы обеспечить к началу дня свободное и безопасное передвижение горожан.

