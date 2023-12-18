Названы причины удорожания капремонта жилых домов в России в этом году

В этом году рынок капремонта многоквартирных домов в нашей стране переживает значительные изменения. Среди факторов, оказывающих влияние на этот процесс, подорожание строительных материалов более чем 20%. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что также влияет на эту сферу валютный курс, рост ключевой ставки Центробанка РФ и увеличение транспортных расходов.

Добавляется, что в следующем году прогнозируется увеличение объема капитальных работ, при этом рынок сталкивается с ограничениями в выборе подрядчиков, падением конкуренции и неравномерным ростом стоимости стройматериалов.