Николай Ханин в ходе рабочей встречи обсудил проблемные вопросы с жителями деревни Аладьино

Глава городского округа Кашира Николай Ханин побывал с рабочей поездкой в деревне Аладьино. Там он провел встречу с местными жителями. Люди рассказали главе о проблемах с подачей воды в населенном пункте.

Ранее по его поручению в деревне провели водопровод. Однако, по словам местных жителей, вода сейчас поступает нерегулярно. Директор ООО МУП «Водоканал» Алексей Филиппов объяснил, что это временная проблема. Дело в том, что постоянную схему подачи воды утвердят после полного запуска водопровода.

Также на встрече глава округа и жители деревни обсудили вопрос обновления местной инфраструктуры. Вместе они сразу наметили участки, где установят детские площадки, о которых просили люди.

Николай Ханин рассказал жителям деревни Аладьино, что еще здесь проведут модернизацию уличного освещения. А проблему ремонта дороги решат совместно с подрядчиком.