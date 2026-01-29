Ночная миссия чистоты: коммунальщики Серебряных Прудов взяли под контроль 250 км дорог

Сотрудники подрядной организации «МО Мосавтодор ПК Серебряно-прудский» несут непрерывное дежурство, обеспечивая проезд по ключевым магистралям муниципалитета. Ночью на борьбу со снежными заносами и гололёдом вышла специализированная техника: пять комбинированных дорожных машин и погрузчик.

Работы организованы по чёткому алгоритму. Первоочередное внимание уделено центральным улицам поселка городского типа Серебряные Пруды, после чего механизированные колонны рассредоточились по заранее определенным участкам общей протяженностью 250 километров.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Ирина Матвеева ]

На магистралях с широкой проезжей частью для максимальной эффективности применялась «тройка» КДМ, работающих в одном ряду. Этот метод позволяет за один проход выполнить полный цикл работ: убрать снежный накат, провести подметание и нанести противогололедный материал.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Ирина Матвеева ]

К утру эстафету примут дополнительные силы: два трактора займутся очисткой подъездных путей к больницам, школам и административным зданиям. Одновременно с этим бригада из четырех сотрудников вручную приведут в порядок павильоны и площадки остановочных пунктов общественного транспорта.

Эта ночная активность логично продолжает усилия предыдущего дня, когда в расчистке проезжей части и пешеходных зон было занято 14 работников и тяжелая техника — грейдеры, самосвалы и погрузчики. Такой усиленный режим работы направлен на минимизацию рисков для всех участников движения в сложный зимний период.

По предварительным оценкам, для поддержания нормативного состояния дорожного полотна в течение ночной смены будет использовано порядка 180 тонн пескосоляной смеси.

Ранее сообщалось о том, что в Пушкино развернулась масштабная уборка снега.