«Ночной десант» на улице Кирова: как в Люберцах готовят дороги к утру

Когда ночь опускается на Люберцы, а в окнах гаснет свет, на улицах начинается другая жизнь. В тишину, нарушаемую лишь шуршанием снега, выходит специальная техника — настоящая «тяжелая артиллерия» городских служб. Коммунальные бригады, подобно слаженному боевому расчету, приступают к ночной миссии: к началу утренней суеты дороги должны стать чистыми и безопасными.

Эпицентром этой масштабной операции традиционно становится улица Кирова. Сюда для решительного штурма направляется целый механизированный десант: пять многотонных самосвалов и мощный лаповый погрузчик. Работа последнего — зрелище, за которым можно наблюдать часами. Стальной «исполин» с легкостью вгрызается ковшом в многометровые сугробы, накопленные за день, и за несколько движений заполняет кузов грузовика. Тот моментально отправляется на снегоуборочный полигон, уступая место следующему.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Анна Дука ]

Эти машины выполняют не просто уборку — они проводят стратегическое расширение проезжей части. За одну такую ночь с улиц города вывозится свыше 500 кубометров снежной массы. Справиться с подобными объемами вручную было бы невыполнимой задачей.

Как только основные снежные завалы ликвидированы, наступает время второй, не менее важной фазы. На очищенную территорию выходят семь комбинированных дорожных машин (КДМ). Их задача — «доводка»: прометание остатков снежной каши и равномерное нанесение противогололедного реагента. Этот этап критически важен для предотвращения утреннего гололеда, особенно на опасных участках: перекрестках и пешеходных переходах.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Анна Дука ]

Ночная смена завершает работу к шести часам утра, но битва со стихией не прерывается. Эстафету подхватывает дневная бригада, которая продолжает следить за состоянием магистралей.

Коммунальные службы обращаются к жителям с просьбой о содействии: по возможности не оставлять на ночь автомобили у самого бордюра. Каждая такая машина создает серьезную помеху для маневров крупногабаритной техники, оставляя после себя неочищенные «карманы», которые потом сложно ликвидировать.

