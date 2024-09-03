Новая блочно-модульная котельная будет построена в подмосковном Орехово-Зуево

Министерство имущественных отношений Московской области предоставило земельный участок в Орехово-Зуевском городском округе площадью 0,1 га для строительства блочно-модульной котельной. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Ожидается, что новый коммунальный объект будет возведен в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы для теплоснабжения стадиона «Знамя труда», расположенного на ул. Торфобрикетная в Орехово-Зуево.

Напоминаем, что реконструкция стадиона завершилась четыре года назад, там обустроили игровое поле с искусственным покрытием и с подогревом, установили универсальную спортивную площадку, а также трибуны на две с половиной тысячи мест с навесом и подтрибунными помещениями и новый многофункциональный спортзал.

Блочно-модульная газовая котельная будет предназначена для обеспечения бесперебойного отопления и горячего водоснабжения спортивного объекта. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.