Новую блочно-модульную котельную в селе Нижнее Хорошово готовят к запуску

В городском округе Коломна проводится реконструкция и строительство объектов тепло- и водоснабжения. Новость сообщили в социальных сетях администрации городского округа Коломна.

Обновление проходит по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Запланировано строительство четырех блочно-модульных котельных. Одна из них – в селе Нижнее Хорошово. На данный момент в котельной уже подключают новое оборудование и скоро обновленный объект начнет обеспечивать теплом более полутора тысяч жителей села. Помимо этого, передовые технологии и системы контроля снизят расход энергии и повысят эффективность котельной, также это позволит эффективно использовать ресурсы при минимуме затрат. Этими фактами поделился начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Коломны Артем Дорожкин.