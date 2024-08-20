Новую котельную достроили в подмосковном Домодедово

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области завершили проверку котельной в микрорайоне Авиационный в Домодедово. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что данный объект возвели в микрорайоне Авиационный для обеспечения нужд многоквартирных домов и соцобъектов жилого комплекса «Космос». По итогам проверки выдано заключение о соответствии проектной документации. Теперь застройщик может приступит к подготовке комплекта документов для ввода объекта в эксплуатацию.

Котельная блочно-модульного типа из трех блок-контейнеров, ее площадь составляет 161 квадратный метр. Здесь установлены три трехходовых жаротрубных котла «Arcus» от российского производителя и три газовых горелки «CIB Unigas» итальянского производства. Современное оборудование обеспечит установленную тепловую мощность в 11 МВт.

Также на объекте установлены системы автоматического газообнаружения и управления оборудованием котельной. Режим работы будет автоматический, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.