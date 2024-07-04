Новые тепловые сети прокладывают в микрорайоне Павлино в Балашихе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
В настоящий момент идет прокладка труб на участке более 400 метров. После завершения работ у котельной в Павлино появится резерв. Это позволит поддерживать тепло в квартирах даже в самые сильные морозы в микрорайона Южное Кучино, Керамик и Павлино.
С ходом работ ознакомились председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров.
«Это один из проектов, который мы начали по модернизации системы теплоснабжения. Строим перемычку теплосети, которая обеспечит резервирование между котельными и повысит надежность теплоснабжения микрорайонов Южное Кучино, Керамик и Павлино»,- сказала Сергей Юров.
Завершить работы по строительству тепловых сетей на данном участке в микрорайоне Павлино планируют до начала отопительного сезона.