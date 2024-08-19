Новый сервис в рамках пилотного проекта появился на региональном портале госуслуг в Подмосковье

В рамках пилотного проекта на региональном портале госуслуг появился новый сервис, позволяющий юридическим лицам заключать в «цифре» договоры на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором Рузского кластера. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области/

Pfмпред правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашев подчеркнул, что такое решение было принято для того, чтобы упростить процесс заключения договоров и сократить административные процедуры.

Теперь компании могут подписывать соглашения за пару кликов, что значительно экономит время. Планируем, что эта практика позволит в дальнейшем подключить к сервису и других подмосковных операторов.

Отмечается, что срок предоставления услуги составляет пятнадцать рабочих дней. Результат можно получить через личный кабинет в виде электронного документа. Также стоит отметить, что услуга предоставляется бесплатно.