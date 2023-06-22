Очередной природный катаклизм в Приморье препятствует автолюбителям

Сильные дожди снова обрушились на Владивосток. Местные жители не могут выехать со дворов жилых домов в связи с тем, что проезжую часть затопило. Горожане отмечают, что выехать могут только автомобили с высоким дорожным просветом, сообщает vostokmedia.com .

Жители одной из улиц Владивостока заявляют, что седаны и другие автомобили с низким клиренсом не могут покинуть придомовую территорию. По их словам, после дождей дорога оказалась размыта. Известно, там отсутствует асфальт на проезжей части, вместо него грунтовая дорога.

Ранее источник рассказывал об автомобили, который провалился под асфальт во Владивостоке.