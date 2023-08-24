Одиннадцать миллионов тонн отходов направили на вторичную переработку в Подмосковье

В Подмосковье в рамках реализации реформы по обращению с отходами на переработку направили уже одиннадцать миллионов тонн мусора. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

По словам главы ведомства Антона Велиховского, на протяжении последних лет Подмосковье является лидером в стране в сфере обращения с отходами. В области каждый год перерабатывают семь с половиной миллионов тонн мусора – это 20% от всего объема мусора в РФ.

«Благодаря современным технологическим решениям в сфере по обращению с отходами, уже одиннадцать миллионов тонн отходов были направлены напрямую на вторичную переработку, минуя размещение на картах КПО», - сказал министр.

Он добавил, что этот объем вторсырья сопоставим с поездом длиной в более, чем 155 тысяч вагонов.