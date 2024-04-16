Около 80 вандальных надписей удалили в Подмосковье с начала апреля

Порядка 80 вандальных надписей удалили с фасадов домов, заборов и опор освещения в Подмосковье с начала апреля. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

К примеру, в Одинцово привели в порядок дворы домов по улице Маршала Бирюзова и Молодежная, а также на Можайском шоссе.

Подобные нарушения выявляются инспекторами ведомства и камерами видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Их передают в работу через мобильное приложение СКПДИ.

Все дворовые и общественные зоны, внутриквартальные проезды, общее имущество многоквартирных домов необходимо привести в порядок к концу месяца.