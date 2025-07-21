Округ Пушкинский ликвидирует ущерб от сильных дождей: коммунальные службы работают в экстренном режиме

С 20 июля, начиная с вечера, коммунальные службы округа переведены на режим повышенной готовности, чтобы оперативно устранить последствия затоплений. В работе задействованы 7 бригад специалистов и 6 единиц специализированной техники.

Удалось локализовать и устранить подтопления на Задорожной улице в Ивантеевке и на Московском проспекте в Пушкино. Проведены работы по откачке воды с Надсоновской улицы в Пушкино, Центральной улицы в поселке Зверосовхоза, а также на нескольких других улицах.

Помимо ликвидации последствий ливней, коммунальщики продолжают проводить профилактические мероприятия по очистке канализационных колодцев и устранению засоров, которые могут привести к образованию подтоплений. В прошедшие выходные специалисты провели работы по прочистке колодцев в Пушкино на улицах Тургенева, Чехова, Октябрьской, Первомайской и Железнодорожной, а также возле домов 15 и 49/2 на Московском проспекте. Аналогичные профилактические работы были выполнены на Студенческой улице в поселке Правдинский.