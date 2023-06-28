Омск затопило: коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия ливня

В результате мощного дождя затопило городские улицы и объекты Омска. Коммунальные службы заняты ликвидацией последствий потопа. Известно, что дожди продолжатся еще двое суток, УДХБ работает в усиленном режиме, сообщает gorod55.ru .

Власти Омска обращают внимание, что если подтопление обнаруживается на территории рядом с домом, горожане могут обратиться за помощью в свою обслуживающую организацию — УК или ТСЖ.

В связи с сильнейшим ливнем 27 июня в Омске затопило торговый центр «АТ-Маркет» на улице Дианова. Источник отмечает, что на полу внутри объекта возникла огромная лужа с водой.