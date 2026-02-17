Ночью в Шатуре вышла техника для уборки снега и борьбы с гололедом

Ночью в Шатуре приступили к уборке снега и борьбе с гололедом — спецтехника вышла на улицы города.

Как сообщил водитель комбинированной дорожной машины Леонид Ольховский, работать в ночное время удобнее. Движение менее интенсивное, поэтому расчистка проходит быстрее. Благодаря ночным работам утренние смены справляются легче, а общественный транспорт стартует без сбоев и в безопасных условиях.

Сотрудники трудятся круглосуточно, сменяясь по графику. В уборке задействованы комбинированные дорожные машины (КДМы), погрузчики и тракторы: они расчищают дороги и равномерно распределяют песко‑соляную смесь. Так удается снизить скользкость покрытия — проезд становится комфортнее для автомобилей и автобусов.

В первую очередь обработали Транспортный проезд и ряд других магистралей. Работы продолжат по мере выпадения осадков. Жителям города рекомендуют быть осторожными на дорогах и тротуарах.