Отопительный период продлили в Подмосковье из-за похолодания

Отопительный период решили продлить в Подмосковье в связи с резким похолоданием. Как напомнили в Министерстве энергетики Московской области, в ночные часы ожидается минусовая температура.

По словам вице-губернатора Московской области — министра энергетики Московской области Евгения Хромушина, муниципальным образованиям региона было рекомендовано продлить подачу тепла до девятого мая.

Хромушин отметил, что завтра и послезавтра на северных территориях Подмосковья прогнозируется до минус трех градусов, а также снег.

По нормативам отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха составляет от восьми градусов в течение пяти суток.