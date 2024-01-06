Отопление возобновили для жителей микрорайона Выстрел в Солнечногорске

Жители микрорайона Выстрел в городском округе Солнечногорск почувствовали тепло в домах впервые за несколько дней. Сейчас в котельной, где недавно вышел из строя третий котел, монтируют новый теплообменник. Отмечается, что планируемый срок завершения и подачи тепла — 18 часов 6 января.

Несколько дней назад в котельной микрорайона Выстрел вышел из строя третий котел. Сейчас он стабильно работает в авторежиме. Было принято решение установить новый теплообменник. В данный момент специалисты проводят монтаж.

«Теплообменник привезли сегодня ночью. Монтаж закончится к 17-18 часам. Эффект жители почувствуют сразу. По ГВС мы серьезно продвинулись. За день воду нагрели больше, чем на 10 градусов. Сейчас 43 градуса. Дали необходимое давление. Продолжаем обходной группой несколько раз в день мониторить все коммуникации», — подытожил глава округа Константин Михальков.

Напоминаем, что на этот год запланирован капремонт двенадцати километров сетей в микрорайоне Выстрел. На эти работы выделено около трехсот миллионов рублей. Администрация уже составила предварительный график работ, в ближайшее время его опубликуют в социальных сетях. В январе проведут обследование сетей, в феврале займутся аукционными процедурами. После завершения отопительного сезона подрядчик сможет выйти на ремонт сетей.