Почти 400 млн рублей выделят на ремонт дорог в Рязани в этом году

На дорожный ремонт в Рязани в этом году будет выделено около 400 млн рублей. Об этом сообщает 7info со ссылкой на губернатора региона Павла Малкова.

Уточняется, что ремонтные работы затронут не только крупные магистрали, но и локальные проблемные участки, о которых сообщали жители города.

Отмечается, что запланирован капремонт участка в поселке Мехзавода и улицы Крупской, восстановление дорожного покрытия на восьми улицах, обустройство заездных карманов и остановок общественного транспорта на двух участках, установка светофоров на двух участках, почти на 50 перекрестках будет проведена модернизация светофоров.

Добавляется, что также оборудуют десять нерегулируемых пешеходных переходов.

Поясняется, что при формировании плана работ по дорожному ремонту учитывались обращения жителей, которые поступали в рамках личных встреч, прямых эфиров и в соцсетях.