Почти сорок тысяч тонн старых покрышек переработали в Московской области с начала года

В Подмосковье работают площадки «Мегабак», куда местные жители могут привезти свои крупногабаритные отходы, в том числе, старые покрышки. С начала текущего года было собрано 36 тысяч тонн покрышек, это позволило произвести 17 тысяч тонн резиновой крошки, сообщили в областном Министерстве ЖКХ.

В министерстве уточнили, что основным переработчиком автомобильных шин в регионе является компания ООО «Орис Пром». В прошлом году ей удалось собрать около 75 тысяч тонн отработанных шин и РТИ и произвести 40 тысяч тонн резиновой крошки. 60% произведенной резиновой крошки после будут использовать для реализации губернаторской программы благоустройства дворовых территорий, остальное — отправят для благоустройства новых российских территорий.

Отметим, что Министерство ЖКХ Подмосковья совместно с компанией «Орис Пром» также запустили социальный проект «Экотакси».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.