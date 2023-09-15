Подготовка к отопительному сезону заканчивается в Коломне

Зима не за горами, а значит, сейчас самое время готовиться к зиме. Именно этим процессом сейчас заняты в городском округе Коломна. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Как отметили в администрации, в Городском округе Коломна сейчас работают 119 котельных. Они обслуживают все население округа. Готовность этих объектов сегодня составляет 98 процентов. А подготовка тепловых сетей идет строго по графику. Летом в муниципалитете заменили ветхие инженерные сети. Удалось модернизировать почти пять километров тепловых, три километра водопроводных и более трех с половиной километров канализационных сетей.

«Общая сумма средств, запланированная на проведение ремонтных работ в летний период, составила 261 млн. рублей. Все работы в соответствии с дорожной картой выполнены», – отметил начальник управления ЖКХ администрации округа Артем Дорожкин.

Чтобы достойно пройти осенний и зимний период, в округе сформировали аварийные бригады, которые станут оперативно реагировать на любые внештатные ситуации. Для этого же подготовлена и специальная техника.