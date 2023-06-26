Подмосковье готовится ввести новый стандарт работы с газовым оборудованием

С 1 января 2024 года регион перейдет на новую схему техобслуживания газового оборудования в жилых домах. Тему обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством и главами округов 26 июня. Теперь такую работу будет вести только Мособлгаз, а это поможет повысить качество и обеспечить безопасность.

Сегодня в систему Минэнерго уже загружено 93% договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования. На 88% выполнен план по замене гибкой подводки — детали, соединяющей домашние приборы с системой газоснабжения. На 80% проведена установка датчиков утечки газа.

«С 1 января 2024 года мы переходим на новую, унифицированную схему техобслуживания (ТО) газового оборудования в МКД. Этим вопросом в Подмосковье будет заниматься только Мособлгаз — компания, которой мы можем доверять, у которой есть специалисты, техника, ресурсы», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья подчеркнул: о переходе на новую систему жителям нужно вовремя рассказывать.

«Важно, чтобы для жителей это решение не было сюрпризом, поэтому все оставшееся время нужно заботливо и терпеливо разъяснять, что вводится прозрачный и четкий стандарт обслуживания. Люди будут понимать, какой набор услуг входит в ТО, с какой периодичностью проходят проверки, как выглядит газовик», — отметил Андрей Воробьев.

Он также добавил, что появится система «единого окна», куда можно будет обратиться со всеми возникающими вопросами.

Главное, конечно, — это безопасность газового оборудования, ведь исключить сбои в работе нельзя. Например, со временем вполне возможны утечки газа. Чтобы вовремя выявлять и устранять такие проблемы, нужны регулярные осмотры. Но сейчас в Подмосковье таким обслуживанием занимаются сотни других компаний. Чтобы обеспечить нужный уровень контроля, все полномочия передают Мособлгазу.

«У нас сейчас сформирован реестр субподрядных компаний, которые будут работать у Мособлгаза на момент переходного периода и обслуживать оборудование. В нем 12 таких организаций. Задача — до 1 ноября заключить с ними соглашения, чтобы не возник перерыв по обслуживанию», — рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Есть и другая сторона безопасности — защита от мошенников. Бывают случаи, когда жильцам предлагают работы или технику гораздо дороже обычного или требуют предоплату. Когда система обслуживания будет единой, не попасться на удочку будет проще. Сотрудники «Мособлгаза» могут показать удостоверение с QR-кодом, который можно проверить на сайте компании.

Техобслуживание газового оборудования в квартирах будут проводить ежегодно. Оно будет включать:

— устранение утечек газа, теплоносителя или воды;

— очистку котлов, колонок, конфорок и другого оборудования от загрязнений;

— проверку тяги дымохода и вентиляции;

— проверку схем подключения и счетчика;

— проверку системы безопасности;

— проверку и настройку параметров сжигания газа;

— инструктаж по газовой безопасности.