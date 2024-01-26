Подмосковные коммунальщики в усиленном режиме устраняют последствия непогоды

Как отметила руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова, в настоящий момент вахту несут 14 358 специалистов и 1 162 единицы спецтехники.

Задания сотрудникам коммунальных организаций выданы заблаговременно. Инспекторы следят за качеством выполнения работ, выезжают с проверками по адресам, где выявлены недостатки.