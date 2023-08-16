Подмосковные строители восстановили еще один дом в Мариуполе

Подмосковные специалисты завершили ремонтно-восстановительные работы в многоквартирном доме в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Строители восстановили конструктив здания, заменили кровлю и окна, провели горячую и холодную воду, канализацию и центральное отопление, выполнили электромонтажные работы, уточнили в ведомстве.

Все работы контролируют эксперты регионального «Управления технического надзора капитального ремонта» в сотрудничестве с «РосКапСтроем».

Фото: [ ФКР ]

Специалисты подмосковного фонда капитального ремонта восстанавливают в Мариуполе свыше 500 объектов, в том числе школы, детские сады, МФЦ и пункты временного размещения граждан, а также проводят благоустройство общественных территорий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подмосковные специалисты построили и запустили несколько котельных в ДНР.