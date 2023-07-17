Подмосковные строители восстановили жилой комплекс в центральном районе Мариуполя

Эксперты из подведомственных структур подмосковного Министерства жилищно-коммунального хозяйства приняли акт выполненных работ в центре города, где, по сути, заново отстроены три многоквартирных дома. В ходе военных действий они получили сильные повреждения и находились в аварийном состоянии. Потребовалось менять кровлю, коммуникации, капитально обновлять фасады и подъезды.

Как сообщают представители регионального ведомства ЖКХ, график работ по восстановлению Мариуполя неуклонно выдерживается.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках состоялся мастер-класс для долголетов от известной художницы.