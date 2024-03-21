Подмосковных водителей с января оштрафовали на 720 тысяч рублей за неправильную парковку

Автовладельцев в Подмосковье с января оштрафовали на 720 тысяч рублей за неправильную парковку во дворах. Об этом рассказали в Главном управлении содержания территорий Московской области.

О фактах неправильной парковки можно сообщить в разделе «Народный инспектор» на сайте «Добродел». Для этого нужно снять авто на видео и указать адрес. С начала года жители таким образом сообщили о нарушениях со стороны 119 водителей.

Наибольшее число нарушений в этом году выявили жители Ленинского округа — там было составлено 35 постановлений на 175 тысяч рублей.

Автомобили, припаркованные возле контейнеров, являются основной причиной вывоза мусора с опозданием.