Порядка двух тысяч новых контейнеров для раздельного сбора отходов появилось в Подмосковье

В Воскресенском и Алексинском кластере инфраструктуру по сбору отходов дополнили более тысячи семисот контейнеров для смешанных отходов — ТКО, и почти четыреста пятьдесят для сухих, то есть для вторсырья. Об этом заявили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Примечательно, что данные баки на тридцать процентов состоят из переработанного сырья, которое поступает прямо из сортировочных конвейеров комплекса по переработке отходов.

Напоминаем, что эффективная переработка возможна лишь при использовании контейнеров по назначению: серый бак — неперерабатываемые отходы: остатки пищи, средства личной гигиены, емкости, загрязненные продуктами питания, а синий бак — чистые и сухие отходы: пластик, макулатура, стекло, металл и тетрапак

Ежедневно сотрудники территориальных подразделений регоператоров осуществляют мониторинг состояния емкостей на контейнерных площадках. Тару, которая нуждается в ремонте, временно переворачивают вверх дном, затем на нее крепится специальная наклейка, информирующая жителей о скором ремонте.