Практически все теплосети Подмосковья протестировали перед отопительным периодом

Уже 96% теплосетей Подмосковья были протестированы в рамках подготовки к отопительному периоду. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ведомстве отметили, что полностью проверки были завершены в 41 городском округе региона.

«Наша цель — обеспечить бесперебойное и надежное теплоснабжение в зимний период. Проверки тепловых сетей проводятся с максимальной тщательностью», - подчеркнул глава министерства Антон Велиховский.

Всего с начала проведения гидравлических испытаний в 57 муниципалитетах области проверили более десяти тысяч километров теплосетей. В их рамках было выявлено более 1,8 тысячи утечек. Все обнаруженные дефекты оперативно устраняются.