Работы по обустройству парковочных пространств и тротуаров завершаются в Кашире

В городском округе Кашира благоустроили парковки по нескольким адресам, в частности около многих учебных учреждений и детский садов. Также в муниципалитете отремонтировали несколько участков тротуаров.

Так, обновленные парковочные места появились у шестой, седьмой и второй школ, а также у второго и четырнадцатого детских садов. Как отдельно подчеркнул директор МКУ «Управление строительства» Василий Коротков, новые парковки позволят обезопасить дорожное движение около мест, где много детей. Помимо этого, у больницы в Ожерелье и девятой школы появились обновленные тротуары.

Стоит отметить, что проблемы с парковочными местами и бордюрами муниципалитета удалось выявить и решить благодаря обращениям горожан, а также проверок администрации городского округа.

Ранее стало известно, что Новая современная зона для пешеходов появится в Кашире-2.