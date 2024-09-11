Регоператоры в Подмосковье за лето вывезли более 11 миллионов кубометров мусора

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Региональные операторы в Подмосковье за летний период вывезли более 11 миллионов кубометров мусора, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В семи кластерах Подмосковья вывозили как мелкий, так и крупногабаритный строительный мусор. Отходы вывозили на КПО региона.

Больше всего мусора вывезли в Сергиево-Посадском кластере — около 2,7 миллиона кубометров. По два с половиной миллиона кубометров отходов вывезли в Ногинском и Рузском кластерах. На третьем месте Воскресенский кластер с показателем порядка 1,7 миллиона кубометров.

Для обеспечения бесперебойной работы региональных операторов используется спецтехника — это мусоровозы, бункеровозы и ломовозы.