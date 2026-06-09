Офтальмолог рассказала о неожиданной пользе кофе для зрения

Употребление кофеина может положительно влиять на способность человека различать движущиеся объекты и быстрее реагировать на изменения в поле зрения. Об этом « Газете.Ru » сообщила врач-офтальмолог клиники «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Клюева.

Специалист пояснила, что речь идет о так называемой динамической остроте зрения — способности четко видеть детали во время движения самого человека или наблюдаемого объекта. По ее словам, исследования показывают, что доза кофеина около 4 мг на килограмм массы тела, что соответствует примерно двум-трем чашкам крепкого кофе для человека весом около 70 килограммов, способна заметно улучшить этот показатель.

Как отметила врач, примерно через час после употребления кофеина у человека ускоряется реакция на движущиеся объекты, повышается уровень бодрости и улучшается восприятие движения. Подобный эффект может быть полезен в спорте, во время управления автомобилем, а также в других сферах, где требуется быстро оценивать меняющуюся обстановку.

При этом Клюева обратила внимание, что высокие дозировки кофеина подходят не всем. Среди возможных побочных эффектов она назвала повышенную тревожность, нервозность, учащенное сердцебиение, дрожь, головную боль, проблемы со сном, дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта и повышение артериального давления.

Эксперт подчеркнула, что людям с хроническими заболеваниями или повышенной чувствительностью к кофеину стоит начинать с меньших доз и при необходимости консультироваться с врачом. Кроме того, регулярное употребление больших объемов кофеина может привести к формированию зависимости и появлению неприятных симптомов при отказе от напитка.

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