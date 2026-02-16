Рязанские железнодорожники вывезли 10 тыс. кубометров снега за сутки и очистили 200 км пути

Циклон, накрывший регион, заставил железнодорожников работать в круглосуточном режиме. Только за минувшие сутки с путей и станций Рязанской области вывезли 10,5 тыс. кубометров снега — это объем нескольких десятков железнодорожных вагонов. Дополнительно специалисты расчистили 200 километров полотна, чтобы составы могли двигаться без остановок и задержек. Об этом сообщает издание 7info.

На линию выведена тяжелая техника: десять снегоуборочных и пневмообдувочных машин, а также плужные снегоочистители. Вручную за них отрабатывают от трехсот до четырехсот железнодорожников ежедневно. Люди чистят стрелочные переводы, платформы и подходы к станциям, не давая снегу парализовать движение. Системы автоматики и обогрева стрелок работают в усиленном режиме, за ними следят отдельные бригады.

На Московской железной дороге развернут оперативный штаб, который в реальном времени координирует борьбу со снежными заносами и решает возникающие проблемы. Пока движение поездов идет по графику, но расслабляться рано — снегопады продолжаются.

Ранее сообщалось, что ночные смены коммунальщиков вышли на уборку дорог от снега в Подмосковье.