Семьсот тысяч тонн отходов поступило на сортировочные комплексы «РТ-Инвест» в Подмосковье за лето

Количество отходов, поступивших на сортировочные комплексы «РТ-Инвест» в Подмосковье, выросло по сравнению с прошлым годом практически на сто тысяч тонн и составило семьсот тысяч тонн.

Отмечается, что увеличение объемов сортировки говорит о том, что все больше жителей области разделяют отходы, а значит — больше вторичных материальных ресурсов можно отправить на переработку. К примеру, этим летом удалось отобрать в два раза больше металла, в том числе алюминиевых банок — 3 000 тонн.

Также увеличились, в сравнении с другими сезонами, и объемы сданных крупногабаритных отходов. На 4 комплекса «РТ-Инвест» их поступило 265 000 тонн. В основном это старая мебель, матрасы, от которых жители избавляются во время летних ремонтов.

Всего на четырех комплексах по переработке отходов компании «РТ-Инвест» за летний период было отобрано 7 000 макулатуры, 10 000 тонн стекла, 11 000 тонн пластика и 6 000 тонн металла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно разъяснять жителям правила выброса мусора.