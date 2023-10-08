«Слепой» платит дважды: управляющие компании придумали новую мошенническую уловку

О новой уловке управляющих компаний заговорили юристы. Недобросовестные коммунальщики повадились вносить в платежку одну и ту же услугу дважды, но под разными названиями. Главное управление региональной безопасности Московской области предупреждает, что резкое повышение платы за ЖКУ и новая графа в платежном документе должны насторожить любого собственника жилья. Выяснили, как не попасться на удочку аферистов.

ОДИН ЗНАМЕНАТЕЛЬ

Жительница Одинцова Марина Колесникова обнаружила в квитанции об оплате за коммуналку несколько похожих позиций.

«В документе значились графы – «содержание общего имущества в многоквартирном доме», «текущий ремонт общего имущества» и «управление многоквартирным домом». Не дублируют ли они друг друга, подумала, я и пошла в УК», – рассказывает Марина.

В управляющей компании девушку приняли настороженно. А затем принялись объяснять, что содержание – это уборка и легкое освежение фасада, текущий ремонт – мероприятие посерьезнее, а управление домом – будничная рутина самих коммунальщиков, куда входят расходы на канцелярию, телефонную связь и прочее.

Такой ответ Марину не удовлетворил, и она обратилась к юристам. Сначала расстроилась, узнав, что важнее всего – «общий знаменатель». Оказывается, при суммировании строк стоимость расходов, приходящаяся на 1 кв. м. площади помещения, не должна превышать размер платы, утвержденный на общем собрании собственников.

То есть на первый взгляд работники УК никого не обманывают, если общий счет остается в границах условной суммы, на которую согласились жильцы на собрании. Однако если одна услуга дублирует другую, это чистой воды мошенничество. А «текущий ремонт» – это позиция, которая является составной частью «содержания общего имущества». Марину хотели заставить заплатить дважды, она подала в суд и выиграла его.

ЛЕВЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ

Если сумма в платежке завышена или дублируются понятия, адвокат Ирина Зуй советует направить в УК официальную претензию с уведомлением о вручении и требованием привести в соответствие расчеты по услугам ЖКХ.

«Если никакой реакции не последует, через 30 дней можно обратиться с исковым заявлением в суд. Кроме того, один из наиболее эффективных способов — подача жалобы в прокуратуру, которая обязательно проведет проверку сложившейся ситуации», – подчеркивает адвокат.

Чтобы проверить свою УК на чистоплотность, зайдите на сайт ФНС. Там можно узнать, насколько часто управляющая компания меняет своего директора. Если руководитель меняется со странной периодичностью, то, скорее всего, это означает, что ваша УК пытается размыть свою ответственность. Это дает повод насторожиться.