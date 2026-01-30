«Снежный десант Жуковского»: как коммунальщики отвоевывают улицы у метели под покровом ночи

Когда ночь опускается на Жуковский, на смену дневному ритму города приходит иной — гулкий и целеустремленный. После мощного удара стихии, завалившего улицы снегом, здесь начинается своя, невидимая большинству горожан, операция. С позднего вечера до раннего утра специальная техника ведет методичное наступление на сугробы, превращая заснеженные магистрали в чистые дороги.

Мобилизованы все ресурсы. К ликвидации последствий снегопада, по словам начальника управления благоустройства администрации городского округа Кирилла Залетова, подключился не только муниципальный департамент «Городское хозяйство», но и крупные предприятия Жуковского, а также управляющие компании. Это позволяет вести работу по всем фронтам одновременно.

Одна из таких «горячих точек» прошлой ночью — территория у пожарной части №44. Здесь работала целая бригада: три самосвала и погрузчик оперативно вывозили снежные завалы, обеспечивая критически важной службе беспрепятственный выезд. Параллельно, как авангард, три комбинированные дорожные машины (КДМ) прокладывали коридоры на городских улицах, не только убирая, но и сразу нанося противогололедные материалы.

«За одну ночь такая бригада успевает вывезти на полигон до 500 тонн снега», — рассказал сотрудник подрядной организации.

Весь этот объем направляется на специализированный снегоприёмный полигон на улице Садовая, где снег утилизируется по всем правилам.

Работа в авральном режиме имеет свои особенности. Для эффективной и безопасной погрузки техники коммунальщикам иногда необходимо ненадолго ограничить движение на участках работ. Несмотря на то, что кратковременные остановки могут вызвать досаду у отдельных водителей, большинство автомобилистов, наблюдая размах ночной битвы со стихией, встречают ярко-оранжевые жилетки дорожников скорее с благодарностью, чем с раздражением. Ведь к утру главные магистрали города должны быть снова открыты для движения.

