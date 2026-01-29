Снежный фронт в Протвино: коммунальники в ночную смену готовят город к утреннему потоку машин

В подмосковном Протвино (городской округ Серпухов) коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, чтобы минимизировать последствия интенсивного снегопада.

В ночь на 29 января спецтехника «Комбината благоустройства» приступила к расчистке ключевых артерий города, включая Индустриальный проезд, улицы Ленина и Победы, Институтское шоссе и проезд Архитектора Корина, сообщает REGIONS.

Основной целью ночного рейда стала подготовка дорожной сети к утреннему пиковому трафику, чтобы обеспечить жителям беспрепятственный и безопасный выезд на работу.

Как пояснил начальник дорожно-эксплуатационного участка Евгений Понтяков, в ночную операцию были задействованы комбинированная дорожная машина на базе КАМАЗа и трактор. За одну 12-часовую вахту, с 20:00 до 08:00, этим технозвеньям удается обработать порядка 40 километров дорог.

Работы организованы по четкому алгоритму: изначально производится механическая уборка снежного покрова. Противогололедные реагенты применяются на следующем этапе — исключительно после того, как стихает метель. Такой подход позволяет не расходовать материалы впустую и гарантирует долговременный эффект. Главная задача для водителей-коммунальников — выполнить намеченный план в полном объеме, несмотря на продолжающийся снегопад и ночное время суток.

