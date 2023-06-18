Состояние многоквартирных домов держат на постоянном контроле в Городском округе Пушкинский

Состояние подъездов и входных групп, окон и инженерных сетей, крыш и подвалов многоквартирных домов очень важны для жителей муниципалитета. Именно поэтому глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов постоянно держит ситуацию на личном контроле. Об этом он сообщил в своем аккаунте ВКонтакте сразу после очередного рейда по жилым зданиям.

Такие проверки глава городского округа проводит вместе сотрудниками управляющей компании МБУ «ЖЭУ Пушкино» по партийным проектам «Единой России» - «Жители МКД» и «Городская среда».

На этот раз под острое око участников проверки попали жилые дома на Пушкинском и Ярославском шоссе и в микрорайоне Инессы Арманд.

Представители власти и УК обсудили с жителями текущие вопросы, установили сроки решения существующих проблем, многие из которых разрешены на месте.