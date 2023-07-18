Специалисты из Подмосковья восстанавливают детсад в Приморском районе Мариуполя

Подмосковные специалисты восстанавливают детские учреждения в разрушенном после боевых действий Мариуполе. Работы контролируют эксперты Управления технадзора капитального ремонта и ФАУ «РосКапСтрой».

Как подчеркнул глава областного МинЖКХ Антон Велиховский, слова которого приводит пресс-служба ведомства, восстановление детских садов является приоритетной задачей. Сейчас работы идут в одном из дошкольных учреждений Приморского района.

Специалисты восстановили конструктив здания. Работы по кровле и окнам также завершены. В настоящее время производится отделка стен, кирпичная кладка и устройство полов.

Все работы, которые проводятся в детских учреждениях, соответствуют современным требованиям и нормам безопасности, подчеркнули в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что специалисты «Мособлгаза» построили несколько котельных в Донецкой Народной Республике.