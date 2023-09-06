Специалисты «Мособлэнерго» установили в Подмосковье 70 комплексов телемеханики с начала года

Семьдесят комплексов телемеханики установили специалисты компании «Мособлэнерго» на энергообъектах Подмосковья с начала текущего года.

Комплексы телемеханики позволяют оперативно выявлять предаварийные и аварийные ситуации в электроснабжении и устранять их, а также сокращают время реагирования диспетчера. Кроме того, они оборудованы охранной сигнализацией, что предотвращает несанкционированный доступ на объекты, пояснили в пресс-службе областного министерства энергетики.

Всего в этом году комплексами телемеханики планируется оснастить 110 энергообъектов компании «Мособлэнерго», добавили в ведомстве. Сейчас специалисты предприятия телемеханизировали уже свыше 1,1 тысячи таких объектов.

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