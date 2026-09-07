Светофор, шлагбаум и опиловка: что изменится на улицах Ильинского после обхода замглавы Красногорска

В Ильинском прошел рабочий объезд территории, который организовал заместитель руководителя администрации городского округа Красногорск Даниил Зеленев. Вместе с представителями профильных служб и жителями он осмотрел участок на улице Ленина и прилегающие зоны. По итогам встречи сформировали перечень задач, над которыми уже работают в администрации муниципалитета.

Одна из наиболее острых тем — ситуация на пересечении Ильинского шоссе и подъездной дороги возле ТЦ «Амбар». Перекресток давно считается небезопасным: здесь регулярно фиксируются аварии. В администрации сейчас прорабатывают вариант установки светофорного объекта, чтобы снизить риски для водителей и пешеходов.

Второй вопрос вызвал не меньше споров — законность монтажа шлагбаума на улице Набережная. Местные жители обратили внимание на эту конструкцию. Профильные специалисты проверят, установлена ли она на законных основаниях. Если нарушения подтвердятся, будут приняты соответствующие меры.

Кроме того, в ходе обхода прозвучали просьбы привести в порядок зеленые насаждения вдоль Ильинского шоссе. Жители попросили провести опиловку разросшихся крон деревьев и кустарников, которые местами закрывают обзор и создают неудобства. Этот вопрос также внесен в план работы администрации. Все обозначенные проблемы, как заверили в ведомстве, находятся на контроле и будут поэтапно решаться.