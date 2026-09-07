Юрист Митин: если концерт Уэста отменят, зрители могут получить деньги за билеты и проезд

«При отмене мероприятия услуга фактически не оказана, что является нарушением сроков и условий оказания услуги и дает потребителю право на возврат уплаченной суммы и возмещение убытков», — пояснял он в комментарии для Финансов Mail.

По информации эксперта, для возврата средств необходимо обратиться в кассу, к билетному оператору или напрямую к организатору с заявлением о возврате стоимости билета. Требование, по его словам, должны удовлетворить в течение 10 дней со дня предъявления, если иной срок не предусмотрен специальными правилами.

Кроме того, юрист добавил, что вместе со стоимостью билета потребитель вправе требовать возмещения расходов на проезд и проживание, а также компенсации морального вреда. Информация актуальна для тех граждан, кто ради мероприятия ехал в другой город.

По информации издания, в последнее время возникает недоумение относительно того, стоит ли покупать билет на концерт рэпера Уэста. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге. Площадка, где организаторы планировали встречать поклонников певца, в своем официальном телеграм-канале опровергла информацию о предстоящем выступлении артиста. Однако организатор мероприятия — агентство Say Agency — продолжает настаивать на том, что концерт состоится.

«Покупка билета на концерт, выставку или мастер-класс — по сути договор возмездного оказания услуг. А потому главный вопрос сводится к одному: предоставили ли потребителю ту самую услугу, которую ему обещали, или нет», — пояснил Финансам Mail Игорь Поздняков, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предупредил Say Agency из-за билетов на Канье Уэста.