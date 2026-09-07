Журналист «СЭ» Хайруллин дал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак»

Журналист «Спор-Экспресса» Артур Хайруллин поделился со «Ставка ТВ» своим прогнозом на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак», который пройдет в Москве 7 сентября.

ЦСКА еще не провел ни одного матча в сезоне, а «Спартак» уже успел сыграть с «Торпедо», уступив нижегородцам со счетом 0:1. Хайруллин отметил, что команды встречались между собой в предсезонном Кубке мэра Москвы, и тогда армейцы одержали убедительную победу со счетом 4:0.

«В первой игре сезона «Спартак» выглядел слабо в атаке, пока мастерства красно-белым явно не хватает. ЦСКА вряд ли будет играть в остроатакующий хоккей, да и «Спартаку» вряд ли что-то позволит создать», — предположил журналист.

По мнению Хайруллина, в матче будет заброшено менее пяти шайб.

Ранее нападающий Евгений Кузнецов отличился в дебютном матче за «Сибирь», забросив свою сотую шайбу в КХЛ.