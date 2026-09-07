В Егорьевске провели работы по летнему содержанию дорог

Специалисты Мосавтодора привели в порядок 16 региональных дорог в муниципальном округе Егорьевск, работы прошли в ходе мероприятий по летнему содержанию. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, они отремонтировали ямы, знаки, ограждения, линии освещения, провели опиловку и окос травы в окружном центре и малых населенных пунктах. Например, в самом городе на улице Профсоюзной дорожники ликвидировали дефекты покрытия, на улице Корниловской отремонтировали знаки, на Коломенском шоссе починили ограждения. Кроме того, на улице Советской в деревне Большое Гридино и садовом товариществе Медик провели ямочный ремонт, вдоль дороги в селе Бутово окосили траву и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.