Жителей Московской области предупредили о мошенниках, выдающих себя за соседей

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предупредило жителей Подмосковья о мошенниках, выдающих себя за соседей.

Так, аферисты отправляют в мессенджер сообщения от имени соседей. В сообщениях они выражают обеспокоенность по поводу подозрительных лиц, которые якобы находятся у входной двери. Для подтверждения злоумышленники присылают «файл с видео или фото». Однако вместо изображения под текстом скрывается ссылка на вредоносный файл.

«Если файл открыть, то преступники могут: получить доступ к вашему устройству и аккаунту в Госуслугах, взять контроль над банковскими приложениями, украсть денежные средства и персональные данные», - предупредили в министерстве.

Жителей призвали не открывать подозрительные файлы и ссылки от посторонних лиц. Лучше перезвонить соседу по известному вам номеру. Также рекомендуется использовать антивирусное ПО и двухфакторную аутентификацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что внедрение ИИ экономит ресурсы и помогает двигаться вперед.