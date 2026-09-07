Подмосковная Служба помощи при ДТП помогла участникам более 2,4 тыс. аварий
Служба помощи при ДТП Подмосковья помогла участникам 2,4 тыс. аварий
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Служба помощи при ДТП подмосковного Центра безопасности дорожного движения за неделю помогла участникам более 2,4 тыс. аварий без пострадавших, в общей сложности консультационную помощь получили свыше 4,8 тыс. водителей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, 977 ДТП оформили в Центрах помощи, из обработанных сообщений 217 случаев оформлено по Европротоколу, 100 - распиской.
Напомним, что в случае аварии важно покинуть салон автомобиля, а после - обратиться за помощью по единому номеру 112.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.