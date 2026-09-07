Можно ли узнать характер человека до рождения? Генетика дает лишь часть ответа

Ученые нашли более 1,2 тыс. генетических вариантов, связанных с чертами личности, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Nature. Международную научную работу возглавил психолог Тед Шваба из Университета штата Мичиган.

Команда изучала так называемую «большую пятерку» черт личности: экстраверсию, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость опыту. В анализ вошли данные 46 групп, а общее число участников в разных частях исследования составляло от 611 тыс. до 1,14 млн человек.

Ученые выявили 1260 вариантов ДНК, связанных с личностью, в том числе 824 варианта, которые ранее не связывали с этими чертами. При этом каждый отдельный вариант лишь незначительно влиял на поведение: авторы подчеркивают, что единого «гена личности» не существует.

В целом генетические различия объясняли лишь небольшую часть вариаций результатов личностных тестов — обычно около 5–9%, а в некоторых анализах — до 16%. Поэтому по ДНК нельзя точно определить характер человека.

Исследователи также обнаружили связи между некоторыми личностными чертами и рисками для психического здоровья. Например, генетические варианты, связанные с невротизмом, пересекались с генетическими факторами риска депрессии, тревожных расстройств и других состояний. Авторы считают, что такие данные могут помочь лучше понять влияние генов на поведение и здоровье, но они не позволяют ставить диагнозы или делать выводы о конкретном человеке.