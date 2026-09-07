На перекрестках в Подмосковье провели модернизацию и оптимизацию светофоров

На прошлой неделе специалисты Мосавтодора оптимизировали работу двух светофоров в Подольске и Ленинском округе, а также модернизировали два светофора в Балашихе и Богородском округе, чтобы увеличить пропускную способность и улучшить транспортное движение. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в поселке городского типа Молоково Ленинского округа они увеличили время проезда по Володарскому шоссе на 20 секунд путем корректировки режима работы светофора у остановки «Правление». В селе Покров под Подольском они увеличили время выезда с Домодедовской улицы на Домодедовское шоссе, а также на семь секунд увеличили время работы пешеходного светофора.

Кроме того, специалисты модернизировали два объекта для работы в адаптивном режиме. Он помогает светофору подстроиться под трафик – на пересечении улицы Центральной и проспекта Жуковского в микрорайоне Кучино в Балашихе и на пересечении улиц Центральной и Асфальтовой в селе Кудиново Богородского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.