Свыше двух тысяч человек написали в чаты Рязани после снегопада
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В запущенные после сильного снегопада чаты общественного контроля в Рязани обратились свыше двух тысяч человек. Об этом сообщает 7info со ссылкой на главу администрации города Виталия Артемова.
Отмечается, что зарегистрировано более 700 обращений, свыше чем по 260 заявленным адресам уборка была произведена, а также около 150 обращений находятся в работе.
Добавляется, что оставшиеся сообщения отработают в выходные.